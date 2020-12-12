Başkent Rabat'ta koalisyon hükümetinin büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) genel merkezinde düzenlenen bir panelde konuşan Osmani, Fas'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Fas'ın genel olarak aldığı pozisyon Filistin davasını sürekli desteklemektir" diyen Osmani, sözde yüzyılın anlaşması ve özellikle Kudüs'ün Yahudileştirilmesi çabalarına karşı olduklarını, daima reddettiklerini dile getirdi.

Osmani, Fas Kralı 6. Muhammed'in Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı telefonla arayarak, kendisine Filistin davasına desteğin değişmez bir tavır olduğunu ve Fas'ın bu konuyu Batı Sahra derecesinde gördüğünü ilettiğini aktardı.

"Normalleşmeye ilkesel karşıtlık pozisyonumuzu vurguluyoruz"

Öte yandan PJD Gençlik Kolları Merkez Ofisi'nden yapılan açıklamada, normalleşmeye ilkesel olarak karşı oldukları belirtildi.

Açıklamada, "Gençlik Kolları, Filistin'de işgal edilmiş toprağa ve mazlum halka karşı işlenen suçların gerekçelendirilmesine ve gaspçı işgalcilerle (İsrail) normalleşmeye ilkesel karşıtlık pozisyonumuzu vurguluyoruz" ifadeleri yer aldı

Gençlik Kolları'nın Filistin davasını savunmaya ve Filistin halkının tüm Filistin toprakları üzerinde başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma çabasına destek vermeye devam edeceğinin kaydedildiği açıklamada, desteklerinin Fas Kralı, hükümeti ve halkının Filistin davasına verdiği değişmez desteğin bir parçası olduğunun altı çizildi.