Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 18:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Libya İçişleri Bakanı Başağa'nın konvoyuna silahlı saldırı
[Fotoğraf: AA]
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın konvoyunun başkent Trablus'ta silahlı saldırıya uğradı.
Libya basınında yer alan haberlerde, Başağa'nın bulunduğu konvoyun Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde silahlı saldırıya uğradığı ve Bakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayda Başağa'nın bir korumasının yaralandığı, saldırganlardan ise birinin öldürüldüğü diğer ikisinin de yakalandığı kaydedildi.
Yoğun silah sesleri duyuldu
Öte yandan Canzur bölgesi sakinlerinden aldığı bilgiler, bölgede yoğun silah seslerinin duyulduğunu doğruladı.
Bakan Başağa'nın konutu, Canzur'da Trablus sahil kesiminde bulunuyor.
Etiketler: Libya
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