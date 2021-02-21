Bakanlık, İsrail'in baraj kapaklarını açması üzerine 600'ü Gazze kentinin doğusunda, 100'ü Beyt Hanun'un doğusunda olmak üzere Gazze Şeridi'nde yaklaşık 700 dönüm arazinin sular altında kaldığını açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin doğu sınırına yakın tarım arazilerini 1 ay içinde 2 kez sular altında bıraktı; zarar yaklaşık 1,5 milyon doları buldu.

[Fotoğraf: AA]

İnsan hakları örgütlerine "İsrail'in Gazze'deki tarım sektörüne yönelik ihlallerini durdurmak için acilen müdahale etmeleri" çağrısında bulunuldu.

İsrail, yağmur suyundan istifade edebilmek için barajlar inşa ediyor. Ancak kışın su seviyesi yükselince hiçbir uyarıda bulunmadan baraj kapaklarını açıyor ve Gazze Şeridi'ndeki arazilere zarar veriyor.