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Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına yeniden el-Mişri seçildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Halid el-Mişri, 73 oy alarak 3'üncü kez Libya Devlet Yüksek Konseyi başkanlığına seçildi.
Konseyin 135 üyesinin 132'sinin katıldığı oylamada, 73 oy alan Mişri, diğer adaylar Muhammed Ebu Sinine, Naci Muhtar, Naime el-Hami ve Abdurrahman eş-Şatır'ı geride bıraktı.
Mişri'nin Birinci Başkan Yardımcısı olarak Muhammed Baki, İkinci Başkan Yardımcısı olarak da Safvan el-Mesuri seçildi.
İlk olarak Nisan 2018'de Konsey Başkanlığına seçilen Mişri, 2019'da ikinci defa bu göreve getirilmişti.
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