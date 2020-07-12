Haber Giriş: Kaynak: AA
İran'ın güneyindeki petrokimya fabrikasında yangın çıktı
[Grafik: TRT Haber]
İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinde, Tundgoyan Petrokimya Fabrikası'nda yangın çıktığı belirtildi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Huzistan'ın Mahşehr ilçesinde bulunan Tundgoyan Petrokimya Fabrikası'nda sızıntıdan kaynaklı yangın çıktı.
Fabrikanın Halkla İlişkiler Müdürü Hamid Kiyayi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, itfaiyenin müdahalesinin ardından yangının kontrol altına alındığını belirtti.
Yangında can kaybının yaşanmadığı ve fabrikanın faaliyetine devam ettiği aktarıldı.
İran'da son haftalarda meydana gelen gaz ve trafo patlamaları ile orman ve park yangınları, dışarıdan ülkeye saldırı olduğu iddialarına yol açıyor.
Etiketler: petrokimya fabrikası fabrika yangınıSon Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 18:10
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