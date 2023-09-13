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Dünya
AA 13.09.2023 13:03

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı: Sel felaketi siyasi malzeme yapılmamalı

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Derne şehri başta olmak üzere ülkenin doğusunu etkileyen sel felaketinin siyasi malzeme yapılmaması çağrısında bulundu.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı: Sel felaketi siyasi malzeme yapılmamalı
[Fotograf: AFP]

Libya Başkanlık Konseyi Basın Ofisi'nden paylaşılan videoda açıklamalarda bulunan Menfi, Libya'nın doğusunu etkileyen sel felaketine ilişkin konuştu.

Menfi, "Siyasi liderlere ve kurumların yöneticilerine sel felaketinin siyasi malzeme yapılmaması çağrısında bulunuyorum." dedi.

Libya'daki selde ölü sayısı 6 bine çıktı
Libya'daki selde ölü sayısı 6 bine çıktı

Ülkenin doğusundaki birçok kentin selden etkilendiğini belirten Menfi, sel felaketinin siyasi malzeme yapılmasının "felaketle mücadele çabalarını olumsuz etkileyeceğini" vurguladı.

Menfi, şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşlerimizin acısını dindirmek için bu zorlukların üstesinden beraber gelmek, tek yumruk ve tek yürek olmak zorundayız. Bu tür sıkıntılar ve felaketler, bize her zaman dayanışma ve işbirliğinin önemini hatırlatıyor."

Libya'da sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Öncesi ve sonrası fotoğraflarla Libya'da sel felaketi
Öncesi ve sonrası fotoğraflarla Libya'da sel felaketi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde şu ana kadar 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

BM Uluslararası Göç Örgütü, Libya'daki selde yalnızca Derne kentinde yerinden olanların sayısını 30 bin olarak duyurdu.

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