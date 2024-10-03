Açık 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.10.2024 15:01

Libya Başbakanı Dibeybe, Türk şirketin yaptığı yolun ilk etabını açtı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türk inşaat şirketi İnfitah'ın yaptığı başkent Trablus ile Terhune kentini bağlayan otoyolun ilk etabının açılışını yaptı.

Libya Başbakanı Dibeybe, Türk şirketin yaptığı yolun ilk etabını açtı

Terhune'de yolun ilk etabının tamamlandığı noktada gerçekleştirilen açılış törenine, Başbakan Dibeybe'nin yanı sıra Ulaştırma Bakanı Muhammed Şuhubi, İletişim Bakanı Velid el-Lafi, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Müsteşarı Doğukan Arda Ülgen, Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Yusuf Yıldız katıldı.

Libya Başbakanı Dibeybe, Türk şirketin yaptığı yolun ilk etabını açtı

Başbakan Dibeybe ve beraberindeki heyet, projenin devam ettiği otoyoldaki çalışmaları yerinde inceleyerek açılışın ardından otoyolu kullanan Libyalıların yeni yapılan yol hakkındaki görüşlerini dinledi.

Dibeybe, açılışta yaptığı konuşmada, Trablus ile Terhune'yi bağlayan otoyol projesinin Ulusal Birlik Hükümetinin önceliklerinden biri olduğunu ve bölgede ulaşım konusunda zorluk çeken Libyalılar için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Projede 70 Türk çalışıyor

Projeyi yürüten İnfitah Şirketinin Genel Müdürü Şükrü Atay, yaptığı açıklamada, Libya'nın yoğun yerleşimlerini birbirine bağlayan ve ana arterlerinden biri olan Trablus-Terhune otoyol inşaatını sürdürdüklerini söyledi.

Libya Başbakanı Dibeybe, Türk şirketin yaptığı yolun ilk etabını açtı

Trablus-Terhune yolunun 2 şerit gidiş 2 şerit geliş şeklinde 7 metre genişliğinde 80'li yıllarda inşa edildiğini kaydeden Atay, 82 kilometrelik yolu 9 metre genişliğinde yeniden inşa ettiklerini aktardı.

"Projede çalışan 300 personelin 70'i Türk çalışan ve Başbakan Dibeybe'nin katılımıyla tamamladığımız 25 kilometrelik ilk etabı açtık" diyen Atay, 16 kilometrelik kısmın çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

Libya Başbakanı Dibeybe, Türk şirketin yaptığı yolun ilk etabını açtı

Dibeybe'den çalışmaların hızla devam etmesi talimatı

Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emrah Kekilli, Başbakan Dibeybe'nin bölgede hem asfalt çalışmalarını hem de otoyolu ayıran betonların imalat çalışmalarını yerinde incelediğini ve çalışmaların hızla devam etmesi talimatını şirket yetkililerine ilettiğini söyledi.

Projenin birinci etabını Libya halkına kazandırmış olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Kekilli, 2. ve 3. etapların da tamamlanması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

ETİKETLER
Libya
Sıradaki Haber
Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail Gazze'deki altyapının yüzde 90'dan fazlasını yok etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:50
Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin 2 şüpheli daha tutuklandı
16:46
TRT'nin reyting rekorları kıran 'Gönül Dağı' dizisinin oyuncuları TEKNOFEST'te sevenleriyle buluştu
16:44
Türkiye'nin havadaki gözü ASELSAN "ALP 100-G" ile güçlenecek
16:10
Dereye kireç döken kişiye 464 bin 585 lira ceza kesildi
16:28
Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
16:01
Bakan Yerlikaya, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Erkhov'u kabul etti
Diyarbakır Müzesini ziyaret edenler hatıra "sikke" basıyor
Diyarbakır Müzesini ziyaret edenler hatıra "sikke" basıyor
FOTO FOKUS
TEKNOFEST'in 1.5 Adana'sı
TEKNOFEST'in 1.5 Adana'sı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ