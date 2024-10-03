İşgalci İsrail askerleri, Harem-i İbrahim Camisini Müslümanlara kapattı

El Halil Vakıflar İdaresi Başkalığındaki Camiler Başkanı Ekrem et-Temimi, İsrail askerlerinin İbrahim Camisi çevresindeki askeri önlemleri sıkılaştırdığını söyledi.
Caminin gün boyunca Müslümanlara kapatıldığını söyleyen Temimi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin camiye girişine izin verildiğini aktardı.
Vakıflar İdaresi çalışanlarının da camiye girişine izin verilmediğini söyleyen Temimi, Filistinlilerin El Halil eski şehir bölgesine girişine karşı katı askeri önlemler uyguladığını belirtti.
Caminin kutsallığının ihlal edildiğini ifade eden Temimi, gaspçı İsraillilerin camide Talmudik dini ritüeller, danslar ve kutlamalar gerçekleştirdiğini anlattı.
Temimi ayrıca, "İsrail askerlerinin İbrahim Camisi'nde sabah ezanını üst üste 22. gündür engellediğine" dikkati çekti.