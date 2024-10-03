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Dünya
AA 03.10.2024 13:25

Endonezya, Merapi Yanardağı'nın patlaması üzerine alarma geçti

Endonezya, yoğun nüfuslu Java Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nın patlaması üzerine alarm seviyesini 3'e yükseltti.

Endonezya, Merapi Yanardağı'nın patlaması üzerine alarma geçti

Jakarta Globe'un haberine göre, ülkenin en aktif yanardağı Merapi yeniden faaliyete geçti.

Sık sık faaliyete geçen yanardağın çevresindekiler için yüksek risk oluşturması nedeniyle bölgede alarm seviyesi 3'e çıkarıldı.

Jeolojik Afet Teknolojisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Agus Budi Santoso, "Lav akıntısı maksimum 1500 metreye ulaşabilir" dedi.

Yetkililer, bölge sakinlerine lav akıntılarının yayılma olasılığı bulunan nehir vadilerinden ve yasak bölgelerden uzak durmalarını tavsiye etti.​​​​​​​

Merapi Yanardağı'nın 2010'daki son büyük patlaması 347 kişinin ölümüne ve 20 bin kişinin tahliyesine neden olmuştu.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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