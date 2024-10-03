WSJ: Musk'ın Cumhuriyetçilere bağışları bilinenden çok öncesine dayanıyor

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, konuya ilişkin bilgisi olan ancak ismini vermek istemeyen birçok kişi, Musk'ın Cumhuriyetçi partiye yardımlarına ilişkin iddialarda bulundu.

Konuşan kişiler Musk'ın, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın Danışmanı Stephen Miller ve Florida'nın Cumhuriyetçi Valisi Ron DeSantis'le bağlantılı kişi ve gruplara milyonlarca dolar bağış yaptığını savundu.

Söz konusu bağışların, Musk'ın Trump'a desteğini açıklamadan önce yapıldığını öne süren kişiler, Musk'ın, Cumhuriyetçileri destekleme konusunda önemli bir güç olduğuna işaret etti.

"Citizens for Sanity" reklamları

Musk'ın, 2022'deki "kışkırtıcı" poster ve reklamlarıyla gündeme gelen "Citizens for Sanity" grubuna bağış yaptığı da iddia edildi.

Elon Musk'ın, "göç ve cinsel kimlik" gibi tartışmalı konularda reklamları bulunan gruba 50 milyon dolardan daha fazla bağış yaptığı savunulurken, bu grubun, Trump'ın Danışmanı Miller'la bağlantılarının bulunduğu ifade edildi.

Haberde konuşan kişiler ayrıca, bağış işlemlerine dahil olanların genellikle şifreli mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim kurduğunu söyledi.

DeSantis'e yardımlar

Musk'ın 2023'te o sırada başkanlık yarışında olan Florida Valisi DeSantis'e yaklaşık 10 milyon dolar yardımda bulunduğu ve bu yardımın "Faithful and Strong Policies" adlı grup aracılığıyla ulaştırıldığı da savunuldu.

Öte yandan, Cumhuriyetçi danışmanlar ve avukatlar aracılığıyla Musk'ın "parmak izlerinin" işlemlerden uzak tutulduğu iddia edildi.

Musk ya da DeSantis'ten konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.