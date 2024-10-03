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Dünya
AA 03.10.2024 11:56

BM, 128 binden fazla kişinin Lübnan'dan Suriye'ye geçtiğini duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Kelly Clements, İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'dan 128 binden fazla kişinin Suriye'ye geçtiğini açıkladı.

BM, 128 binden fazla kişinin Lübnan'dan Suriye'ye geçtiğini duyurdu

Clements, X'ten İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'daki duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

Lübnan'da artan şiddetin, halihazırda zor durumda olan halkın durumunu daha da kötüye götürdüğünü bildiren Clements, "128 binden fazla kişi, güvenlik arayışıyla Suriye'ye geçti" ifadesini kullandı.

Clements, ihtiyaçların her gün artmaya devam ettiğini de kaydetti.

⁠İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 1374 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1374 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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