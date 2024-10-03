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Dünya
AA 03.10.2024 13:58

Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail Gazze'deki altyapının yüzde 90'dan fazlasını yok etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ordusunun vahşi soykırım savaşında spor tesisleri de dahil Gazze Şeridi'ndeki altyapının yüzde 90'dan fazlasını yok ettiğini söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail Gazze'deki altyapının yüzde 90'dan fazlasını yok etti
[Fotograf: AA]

Abbas, Katar'ın başkenti Doha'da "Spor diplomasisi" başlığıyla düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Filistin'deki durumla ilgili konuştu.

Filistin Devlet Başkanı, "Filistin devleti, işgalden ve yerleşimden kurtulmayı, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'teki İsrail saldırılarını durdurmayı ve böylece başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti topraklarında işgali tamamen sona erdirmeye ulaşmayı hedefliyor" dedi.

İsrail'in tüm zorluklarına rağmen Filistinli sporcuların yoluna devam ettiğine dikkati çeken Abbas, azimli bir şekilde Filistinli sporcuların gurur verici başarılara imza attığını söyledi.

Abbas, Filistin'in uluslararası spor faaliyetlerine katılarak spor diplomasisi yürüttüğünü belirterek, Filistinli sporcuların da Filistin davasını sırtlandığını ifade etti.

AİD zirvesinin Orta Doğu'nun İsrail saldırıları nedeniyle büyük bir tehlike yaşadığı dönemde yapıldığına dikkati çeken Abbas, İsrail'in genç, yaşlı, kadın, çocuk veya sporcu ayırt etmeden sürdürdüğü vahşi saldırılarına Filistin ve Lübnan halkının maruz kaldığını hatırlattı.

Abbas, "İsrail saldırıları spor tesisleri de dahil Gazze Şeridi'ndeki altyapının yüzde 90'dan fazlasını yok etti" dedi.

Filistin Devlet Başkanı, uluslararası topluma hitaben, İsrail'in Lübnan ve Filistin'e yönelik sistematik saldırılarının durdurulması için "acil müdahale" çağrısında bulundu.

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