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Dünya
AA 15.09.2023 00:51

Libya Başbakanı Dibeybe sel felaketi nedeniyle BM Genel Kurulu'na katılmayacak

Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, ülkenin doğusunu vuran sel felaketi nedeniyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılamayacağı belirtildi.

Libya Başbakanı Dibeybe sel felaketi nedeniyle BM Genel Kurulu'na katılmayacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı "Hükümetimiz" isimli platformdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cuma, Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni'ye bir mektup göndererek konuyla ilgili bilgilendirdi.

Mektupta, "ülkede yaşanan acı olaylar nedeniyle Dibeybe'nin BM 78. Genel Kurulu'na katılamayacağı" ifade edildi ve Sunni'den, BM Genel Sekreterliğini bu durumdan haberdar etmesi istendi.

BM'den sel felaketinden etkilenen Libya için acil yardım çağrısı
BM'den sel felaketinden etkilenen Libya için acil yardım çağrısı

BM 78. Genel Kurulu'nun 19 Eylül'de New York'ta başlaması ve 6 gün sürmesi bekleniyor.

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine yol açmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.

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