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Dünya
AA 14.09.2023 21:54

BM'den sel felaketinden etkilenen Libya için acil yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler, binlerce kişinin sel felaketinden etkilendiği Libya için 71,4 milyon dolarlık acil yardım çağrısı yaptı.

BM'den sel felaketinden etkilenen Libya için acil yardım çağrısı
[Fotograf: AFP]

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Libya'daki selin boyutunun "korkunç" olduğunu belirten Griffiths, ilk etapta 250 bin kişiye acil bir şekilde destek olmak için yardımın gerekli olduğunu ifade etti.

Griffiths, hayat kurtarıcı ihtiyaçların ulaştırılmasının büyük önem taşıdığına işaret ederek, bu şekilde bir sağlık krizinin engellenebileceğini belirtti.

BM'den sel felaketi yaşanan Libya için 10 milyon dolarlık destek
BM'den sel felaketi yaşanan Libya için 10 milyon dolarlık destek

"71,4 milyon dolarlık acil yardım çağrısı başlatıyoruz." ifadelerini kullanan Griffiths, BM'nin Merkezi Acil Durum Fonu'ndan (CERF) 10 milyon dolar ayırdıklarını da anımsattı.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası ve yağış, 10 Eylül'de Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sele yol açmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı.

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