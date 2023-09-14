Berlin ile Kiev arasında kardeş şehir anlaşması imzalandı

Berlin Eyaleti Başbakanı Kai Wegner ile Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Berlin belediye Binasında düzenlenen törende kardeş şehir anlaşmasını imzaladı.

Wegner burada yaptığı konuşmada, kardeş şehir anlaşmasının Ukrayna ile dayanışmanın bir işareti olduğunu belirterek, “Biz Ukrayna’nın ve Kiev’in yanında duyuyoruz.” dedi.

Ukrayna’nın Rusya’ya karşı Avrupa’nın özgürlüğünü savunduğunu ifade eden Wegner, "Onlar bizim değerlerimiz için savaşıyor." ifadesini kullandı.

Wegner, özgürlüğün her türlü saldırganlıktan güçlü olduğunu vurgulayarak, “Berlin ve Kiev özgürlük şehirleridir. Şehirlerimiz demokratik bir Avrupa'da barışçıl bir geleceği temsil ediyor.” ifadelerini kullandı.

Kiev Belediye Başkanı Kliçko da Almanya'ya Ukrayna’yı desteklemesinden ve çok sayıda Ukraynalı mülteciyi kabul etmesinden dolayı teşekkür etti.

"Yalnız olmadığımızı bilmek bizim için hayati önem taşıyor." diyen Kliçko, Ukrayna’nın kendisini Avrupa ailesinin bir parçası olarak gördüğünü belirtti.

Kliçko, Berlin ve Kiev’in kardeş şehir olmasından çok memnun olduğunu belirterek, "İki başkent arasındaki kardeşliğin sembolik bir anlamı var. Birlikte iki kat daha güçlüyüz." dedi.

Wegner ve Kliçko imza töreni öncesinde tarihi Brandenburg Kapısı önünde gazetecilere poz verdi.