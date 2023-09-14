Açık 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.09.2023 21:47

Berlin ile Kiev arasında kardeş şehir anlaşması imzalandı

Almanya’nın başkenti Berlin ile Ukrayna’nın başkenti Kiev arasında kardeş şehir anlaşması imzalandı.

Berlin ile Kiev arasında kardeş şehir anlaşması imzalandı

Berlin Eyaleti Başbakanı Kai Wegner ile Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Berlin belediye Binasında düzenlenen törende kardeş şehir anlaşmasını imzaladı.

Wegner burada yaptığı konuşmada, kardeş şehir anlaşmasının Ukrayna ile dayanışmanın bir işareti olduğunu belirterek, “Biz Ukrayna’nın ve Kiev’in yanında duyuyoruz.” dedi.

Ukrayna’nın Rusya’ya karşı Avrupa’nın özgürlüğünü savunduğunu ifade eden Wegner, "Onlar bizim değerlerimiz için savaşıyor." ifadesini kullandı.

Wegner, özgürlüğün her türlü saldırganlıktan güçlü olduğunu vurgulayarak, “Berlin ve Kiev özgürlük şehirleridir. Şehirlerimiz demokratik bir Avrupa'da barışçıl bir geleceği temsil ediyor.” ifadelerini kullandı.

Kiev Belediye Başkanı Kliçko da Almanya'ya Ukrayna’yı desteklemesinden ve çok sayıda Ukraynalı mülteciyi kabul etmesinden dolayı teşekkür etti.

"Yalnız olmadığımızı bilmek bizim için hayati önem taşıyor." diyen Kliçko, Ukrayna’nın kendisini Avrupa ailesinin bir parçası olarak gördüğünü belirtti.

Kliçko, Berlin ve Kiev’in kardeş şehir olmasından çok memnun olduğunu belirterek, "İki başkent arasındaki kardeşliğin sembolik bir anlamı var. Birlikte iki kat daha güçlüyüz." dedi.

Wegner ve Kliçko imza töreni öncesinde tarihi Brandenburg Kapısı önünde gazetecilere poz verdi.

ETİKETLER
Almanya Ukrayna Kiev
Sıradaki Haber
ABD Genelkurmay Başkanı: Afganistan'daki savaş kaybedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:16
Rusya: Ukrayna Karadeniz'de Rus roket gemisine saldırı girişiminde bulundu
21:56
BM'den sel felaketinden etkilenen Libya için acil yardım çağrısı
21:29
ABD Genelkurmay Başkanı: Afganistan'daki savaş kaybedildi
21:00
Almanya Karabağ'daki sözde seçimi tanımadığını duyurdu
22:28
Bakan Özhaseki: Arz talep dengesini sağlayıp konut fiyatlarını düşüreceğiz
20:53
Grip aşısı uygulama takvimi yarın başlıyor
Taipei Uluslararası Havacılık ve Savunma Sanayii Fuarı
Taipei Uluslararası Havacılık ve Savunma Sanayii Fuarı
FOTO FOKUS
İstanbul'daki kamp ve karavan fuarı açıldı
İstanbul'daki kamp ve karavan fuarı açıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ