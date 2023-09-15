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Dünya
AA 15.09.2023 00:09

Kuzey Kore lideri Kim Habarovsk'a gidiyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un treni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Rusya'nın Habarovsk bölgesine gitmek için yola çıktı.

Kuzey Kore lideri Kim Habarovsk'a gidiyor
[Fotograf: AP]

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un özel treni, Putin ile Vostoçniy Uzay Üssü'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Habarovsk'a doğru hareket etti.

Kuzey Kore liderinin Komsomolsk-na-Amure kentindeki "Sukhoi" savaş uçaklarının üretildiği uçak fabrikasına da uğraması bekleniyor.

Putin daha önce Rus medyasına yaptığı açıklamada, Kim'in uçak fabrikasını ziyaret etmek için Komsomolsk-on-Amur'a uçacağını ve zirvenin ardından Rusya'nın Pasifik Donanmasını görmek üzere Vladivostok'a gideceğini söylemişti.

Fakat Kim'in uzay merkezinin 1170 kilometre doğusundaki Komsomolsk-on-Amur'a gitmek için trenini kullandığı anlaşılıyor.

Kim ile Putin bir araya geldi

Kim, Putin ile dün Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostoçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.

Yeni üsteki tesisleri gezen iki lider, "Angara" uzay roket kompleksi fırlatma aracının montaj atölyesi, "Soyuz-2" uzay aracının fırlatma kompleksi ve "Angara" aracı için yapım aşamasında olan fırlatma kompleksini incelemişti.

Kim-Putin görüşmesinin arkasında ne var?
Kim-Putin görüşmesinin arkasında ne var?

Kim, Rusya'nın uzay gücü oluşturma konusundaki bugününü ve geleceğini kendi gözleriyle gördüğünü belirterek, çok özel bir zamanda uzay gücünün tam kalbinde, Rusya'da bir toplantı gerçekleştirdiklerini söylemişti.

Kim ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin de bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.

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