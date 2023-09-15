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Dünya
AA 15.09.2023 00:17

Kuveyt Kızılayı: Derne'deki durum tarif edilemeyecek kadar kötü

Libya'ya giden Kuveyt Kızılayı ekibi, Daniel fırtınasının vurduğu Derne kentindeki durumun "tarif edilemez" derecede kötü olduğunu belirterek Libyalılara yardım çağrısında bulundu.

Kuveyt Kızılayı: Derne'deki durum tarif edilemeyecek kadar kötü
[Fotograf: Reuters]

Derne, vadi içinde yer alan coğrafi yapısı ve yağmur sularını tutan 2 barajın yıkılmasıyla Daniel fırtınasından en çok etkilenen kentlerin başında bulunuyor.

Derne'ye giden Kuveyt Kızılayı ekibinin Başkanı Musaid el-Anzi, Kuveyt haber ajansı KUNA'ya yaptığı açıklamada, "Kuveyt Kızılayı ekibi, kentteki yıkımın boyutunu gördü. Durum trajik ve tarif edilemeyecek kadar kötü." ifadesini kullandı.

Libya'da sel felaketi: TRT Haber Derne'de
Libya'da sel felaketi: TRT Haber Derne'de

Anzi, Libyalılara gereken yardımın sunulması için birlikte çalışılması gerektiğini dile getirdi.

Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin cesetlerinin enkaz altından çıkarılmasının zorluğuna ve bunun için gerekli modern cihazların da eksikliğine işaret eden Anzi, Kuveyt Kızılayının, sel felaketinden zarar görenlere yardımların ulaştırılması için Libya Kızılayıyla koordinasyon içinde çalışacağını aktardı.

BM'den sel felaketinden etkilenen Libya için acil yardım çağrısı
BM'den sel felaketinden etkilenen Libya için acil yardım çağrısı

KUNA'nın haberinde, dün 40 ton, bugün de 41 ton acil yardım ve tıbbi malzeme taşıyan 2 Kuveyt uçağının Bingazi'deki Benina Uluslararası Havalimanı'na indiği bilgisi yer aldı.

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine yol açmıştı.

Libya'da sel felaketi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.

Akdeniz kıyısında yer alan, kuzeyde Akdeniz ve güneyde Yeşil Dağ tepeleriyle çevrelenen ve ortasından vadi geçen Derne, sel sularının etkisiyle büyük bir felakete uğramıştı.

Derne'yi ikiye bölen vadi, "Daniel" fırtınasının neden olduğu yağmur sularıyla dolmuş ve su seviyesi eşi benzeri görülmemiş bir şekilde yükselerek vadideki suyu tutan en önemli iki barajın yıkılmasına neden olmuştu.

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