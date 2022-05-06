Libya açıklarında düzensiz göçmenlere Mehmetçikten yardım eli
TCG GÖKÇEADA fırkateynimiz tarafından Libya'nın Misrata açıklarında bir teknede yarı baygın halde bulunan düzensiz göçmenler, gemiye alınarak Libya’nın Homs Limanı’na götürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı, Libya açıklarında bir teknede yarı baygın halde bulunan düzensiz göçmenlere yardım edildiğini açıkladı.
"Düzensiz göçmenler Libya’nın Homs Limanı’na götürüldü"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk Deniz Görev Grubunda bulunan TCG GÖKÇEADA fırkateynimiz tarafından Libya'nın Misrata açıklarında hareketsiz hâlde duran bir tekne tespit edildi. Teknede bulunan yarı baygın hâldeki düzensiz göçmenler hemen gemimize alınarak Libya’nın Homs Limanı’na götürüldü."
Türk Deniz Görev Grubunda bulunan TCG GÖKÇEADA fırkateynimiz tarafından Libya'nın Misrata açıklarında hareketsiz hâlde duran bir tekne tespit edildi. Teknede bulunan yarı baygın hâldeki düzensiz göçmenler hemen gemimize alınarak Libya’nın Homs Limanı’na götürüldü.#MSB pic.twitter.com/20XAfrReRM— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 6, 2022