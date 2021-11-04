Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 03:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Liberya 68 bin doz Johnson and Johnson aşısı aldı
[Fotoğraf: Reuters]
Liberya koronavirüsle mücadele kapsamında Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği aşıdan 68 bin doz teslim aldı.
Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı kapsamında temin edilen 68 bin doz J&J aşısı başkent Monrovia'ya ulaştı.
Liberya Sağlık Bakanı Wilhelmina Jallah, teslim alınan aşıların ülkedeki salgınla mücadelede yardımcı olacağını belirtti.
Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Liberya'da, salgının başından bu yana 5 bin 815 kişi virüse yakalandı ve 287 kişi yaşamını yitirdi.
Etiketler: Aşı Koronavirüs Aşısı Koronavirüs Tedbirleri
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