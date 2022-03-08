Letonya Adalet Bakanı Janis Bordans, basına yaptığı açıklamada, "Jurass'ın işgalcilere karşı Ukrayna topraklarını savunmak için gönüllü olduğunu" duyurdu.

Bordans, Jurass'ın söz konusu kararını şahsi ve ilkesel tutumuyla aldığını ve buna saygı duyduğunu kaydetti.

Bakan Bordans, güvenlik nedeniyle daha fazla bilgi paylaşmadı.

Yeni Muhafazakar Partisi milletvekili olan 46 yaşındaki Jurass, parlamentoda Hukuk İşleri Komisyonu başkanlığını yürütüyordu.

Zelenskiy, yabancıları Ukraynalılarla savaşmaya davet etmişti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesine desteklerini göstermek için yabancıları Ukraynalılarla savaşmaya davet etmişti.

Zelenskiy ayrıca Ukraynalılarla savaşmak için 16 binden fazla yabancının gönüllü olduğunu duyurmuştu.