Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 22:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM Genel Sekreteri: Ukrayna'daki savaşın küresel yansımaları olacak
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının sadece sivilleri etkilemekle kalmayacağı, küresel sonuçlarının da olacağı uyarısında bulundu.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterresküresel sonuçlarının da olacağı uyarısında bulundu.
Guterres,Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Ukrayna'daki savaş sadece sivilleri etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda küresel yansımaları olacak. Halihazırda zorluk çeken gelişmekte olan ülkeler, fiyatları hızla artan gıda, yakıt ve diğer temel gereksinimlerini karşılayamaz."
Etiketler: Rusya Ukrayna Birleşmiş Milletler
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