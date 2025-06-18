Açık 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.06.2025 11:14

Leonardo Başkanı Pontecorvo: Baykar bizi ortak seçtiği için gurur duyuyoruz

İtalya'nın önde gelen havacılık ve savunma sanayisi şirketi Leonardo'nun Başkanı Stefano Pontecorvo, Baykar'la ortak girişimleri LBA Systems'e ilişkin, "Baykar’ın bizi stratejik ortak olarak seçmesinden büyük gurur duyuyoruz. Baykar harika bir şirket, muhtemelen dünyanın en iyisi" dedi.

Leonardo Başkanı Pontecorvo: Baykar bizi ortak seçtiği için gurur duyuyoruz

Baykar ve Leonardo'nun yüzde 50'şer ortaklıkla kurduğu ve merkezi İtalya'da olacak "LBA Systems", insansız hava sistemlerinin tasarımından geliştirilmesine, üretiminden bakımına uzanan tüm süreçlere odaklanacak.

Stefano Pontecorvo, Fransa'da düzenlenen 55. Paris Havacılık Fuarı'nda TRT World'e yaptığı açıklamada, Baykar'ın kendilerini stratejik ortak olarak seçmesinden büyük gurur duyduklarını belirterek, "Biz Baykar'ı, Baykar da bizi seçti. Baykar harika bir şirket, muhtemelen dünyanın en iyisi. Bu ortaklığa o kadar bağlıyız ki şirketimizin tarihinde ilk defa başka bir firmayla ortak stant açtık. Bu firma da Baykar." diye konuştu.

Beklentilerinin, insansız hava araçları alanında liderlik olduğunu aktaran Pontecorvo, "Sonra da buradan daha ileriye gideceğiz. Birlikte olağanüstü bir ürün geliştireceğiz. Bu dönemlerde teknoloji, başarının teminatı. Teknolojinin en uç seviyesinde olacağımızdan eminim. Hem Avrupa hem de dünya pazarları için çok ikna edici bir ürünümüz olacak." ifadesini kullandı.

"Maksimum katkıyı sunmak istiyoruz"

Pontecorvo, ortaklık kapsamında hangi ürünlere öncelik verileceği sorusuna ilişkin şunları söyledi:

"Öncelikle AKINCI, TB3, TB2. Bizim de kendi insansız hava aracımız var. İki çok dinamik şirketiz. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bu nedenle öncelikle sabit bir platformla işe başlıyoruz, bahsettiğim dört insansız hava aracıyla. Ekiplerimizin uygulanabilir bulduğu ürünleri de kapsama alabiliriz. Maksimum katkıyı sunmak istiyoruz. Leonardo olarak zaten birçok Türk şirketiyle çalışıyoruz. Baykar'la da çalışmaktan büyük gurur duyuyoruz."

Net bir planla işe başladıklarını anlatan Pontecorvo, "Baykar da bizim gibi teknolojiye, AR-GE'ye sıkı sıkıya bağlı. Büyük işler başarabiliriz. Bu da Avrupa'nın geride kaldığı bir alanda Avrupa'nın savunmasına, öncelikle İHA'larla çok ciddi katkılarda bulunabilir." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
AKINCI Baykar İtalya Savunma Sanayii Selçuk Bayraktar
Sıradaki Haber
WSJ: İsrail'in Arrow hava savunma sisteminde kullandığı füzeleri azalıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:43
İsrailli hacker grubunun İran'ın kripto borsasına siber saldırı düzenlediği iddiası
12:35
Bakan Tekin: Geleneksel çocuk oyunlarımızla ilgili bir süreç başlattık
12:23
İletişim Başkanlığı "Türk jetleri İsrail'i korumak için görev aldı" iddiasını yalanladı
12:14
Bakan Göktaş: Şiddete maruz kalmış her bireyin yalnız olmadığını hissetmesini istiyoruz
12:05
Türkiye'deki genç girişimcilere EBRD'den 250 milyon euroluk destek
12:12
ABD İran'la çatışmaya girecek mi?
Yavru karaca gönüllü bakıcısı sayesinde yaşama tutundu
Yavru karaca gönüllü bakıcısı sayesinde yaşama tutundu
FOTO FOKUS
Birlikte Güçlü Yarınlara: Azerbaycan Mahallesi'nde yaşam başlıyor
Birlikte Güçlü Yarınlara: Azerbaycan Mahallesi'nde yaşam başlıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ