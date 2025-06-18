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Dünya
AA 18.06.2025 10:56

Amazon, yapay zekanın yaygınlaşmasıyla ileriki yıllarda çalışan sayısını azaltacak

Amazon Üst Yöneticisi (CEO) Andy Jassy, yapay zeka kullanımının şirket genelinde yaygınlaşmasıyla gelecek yıllarda çalışan sayısının azalacağını açıkladı.

Amazon, yapay zekanın yaygınlaşmasıyla ileriki yıllarda çalışan sayısını azaltacak

BBC'nin haberine göre Jassy, çalışanlara gönderdiği bilgilendirme notunda, yapay zekayla daha yakından ilgilenilmesi çağrısı yaparken teknolojinin, beraberinde "verimlilik artışını" getireceğini ve bazı işlerde artık daha az çalışana ihtiyaç duyulacağını belirtti.

"Bugün yapılan bazı işleri yapmak için daha az kişiye ihtiyaç duyacağız." ifadesini kullanan Jassy, bu dönüşümün, birkaç yıl içinde Amazon'un kurumsal çalışan sayısında düşüşe yol açacağını kaydetti.

Jassy, bilgilendirme notunda, "Bu teknolojiler henüz tam anlamıyla inşa edilmedi ama çok hızlı şekilde geliyorlar. Bu dönüşüme ayak uyduran çalışanlarımız şirket içinde güçlü bir konumda olacaklar." ifadelerini kullandı.

Şirketin verilerine göre, Amazon'un platformlarında satış yapan yarım milyondan fazla satıcı, ürün açıklamaları ve tanıtımlarını oluşturmak için firmanın yapay zeka araçlarını kullanıyor.

Yapay zeka, iş gücü dengesini değiştiriyor

Son dönemde birçok teknoloji firması gibi Amazon da yapay zekaya büyük yatırımlar yaparken bu atılımlar, özellikle ofis çalışanları arasında iş kayıplarına neden olacağı endişelerini beraberinde getiriyor.

2023 yılı sonunda dünya genelinde 1,5 milyondan fazla kişiyi istihdam eden Amazon'da yaklaşık 350 bin kişi ofislerde görev alıyor. Şirketin en fazla çalışanı ABD’de bulunurken Amazon, Walmart'tan sonra ülkenin en büyük ikinci işvereni konumunda yer alıyor.

Anthropic adlı yapay zeka şirketinin CEO'su Dario Amodei, geçen ay yaptığı açıklamada, teknolojinin "beyaz yakaya ait başlangıç seviyesindeki işlerin yarısını ortadan kaldırabileceği" uyarısında bulunmuştu.

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