Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lavrov'un Sırbistan ziyaretine hava sahası engeli
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Sırbistan ziyareti, üç ülkenin hava sahası engeli koymasının ardından iptal edildi.
Sırp medyasındaki haberlere göre, Lavrov'un Sırbistan ziyareti, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ın Lavrov'un uçağına geçiş izni vermemesi nedeniyle iptal edildi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, üç ülkenin kararıyla ilgili bugün Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Bocan-Harcenko ile görüşecek ve gün içerisinde ulusa sesleniş konuşması yapacak.
Etiketler: Rusya
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