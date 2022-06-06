Sırp medyasındaki haberlere göre, Lavrov'un Sırbistan ziyareti, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ın Lavrov'un uçağına geçiş izni vermemesi nedeniyle iptal edildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, üç ülkenin kararıyla ilgili bugün Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Bocan-Harcenko ile görüşecek ve gün içerisinde ulusa sesleniş konuşması yapacak.