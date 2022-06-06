Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 09:13Son Güncelleme: Kaynak: BBC
İngiltere, Ukrayna'ya M270 roket sistemi gönderiyor
İngiltere Savunma bakanı, Rusya'nın Batı'ya yönelik tehdidine rağmen İngiltere'nin ilk uzun menzilli füzelerinin Ukrayna'ya gönderileceğini söyledi.
Ben Wallace, M270 çoklu fırlatma roket sisteminin Ukrayna'nın kendisini Rusya'ya karşı savunmasına yardımcı olacağını söyledi.
İngiltere hükümeti kaç tane silah gönderileceğini doğrulamadı, ancak BBC'de yer alan habere göre başlangıçta üç adet gönderilecek.
Karar, geçen hafta bir roket sistemi de tedarik ettiğini açıklayan ABD ile koordineli olarak alındı.
ABD'nin bu adımı Moskova'da tepkiye neden oldu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin Kiev'e uzun menzilli silahlar göndermesi halinde Rusya'nın Ukrayna'da saldıracağı hedefler listesini genişletmekle tehdit etti.
İngiltere hükümeti, Ukrayna ordusunun önümüzdeki haftalarda İngiltere'deki fırlatıcıların nasıl kullanılacağı konusunda eğitileceğini söyledi.
Etiketler: İngiltere Ukrayna Balistik Füze
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