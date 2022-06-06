Ben Wallace, M270 çoklu fırlatma roket sisteminin Ukrayna'nın kendisini Rusya'ya karşı savunmasına yardımcı olacağını söyledi.

İngiltere hükümeti kaç tane silah gönderileceğini doğrulamadı, ancak BBC'de yer alan habere göre başlangıçta üç adet gönderilecek.

Karar, geçen hafta bir roket sistemi de tedarik ettiğini açıklayan ABD ile koordineli olarak alındı.

ABD'nin bu adımı Moskova'da tepkiye neden oldu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin Kiev'e uzun menzilli silahlar göndermesi halinde Rusya'nın Ukrayna'da saldıracağı hedefler listesini genişletmekle tehdit etti.

İngiltere hükümeti, Ukrayna ordusunun önümüzdeki haftalarda İngiltere'deki fırlatıcıların nasıl kullanılacağı konusunda eğitileceğini söyledi.