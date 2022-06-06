Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 08:08Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian
Londra metrosunda grev: 4 bin personel katılıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Londra metrosunda, işten çıkarma, çalışma sözleşmelerinde değişiklik ve emekli maaşlarıyla ilgili teklifler nedeniyle 4 bin istasyon personelinin katılımıyla greve gidiliyor.
Londra'nın ulaşım operatörü (TfL), vatandaşları, bugün saat 08.00 (BST) itibarıyla başlatılacak grev nedeniyle yaşanabilecek aksaklıklar konusunda uyardı.
Bugünden yarın sabah 08.00'e kadar tüm hatlarda problem olacağı; dolayısıyla gerekli olmadıkça metronun kullanılmaması gerektiği duyuruldu.
Demiryolu, Denizcilik ve Ulaştırma Sendikası (RMT), TfL'nin maliyetler nedeniyle 600 kişiyi işten çıkarma planına karşı grev çağrısı yapmış, söz konusu iş bırakma eylemine yalnızca Londra metrosu çalışanları dahil edilmişti.
TfL'nin konuya ilişkin açıklamasında ise önceliğin güvenlik olduğuna dikkat çekilmişti.
Etiketler: İngiltere
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