Londra'nın ulaşım operatörü (TfL), vatandaşları, bugün saat 08.00 (BST) itibarıyla başlatılacak grev nedeniyle yaşanabilecek aksaklıklar konusunda uyardı.

Bugünden yarın sabah 08.00'e kadar tüm hatlarda problem olacağı; dolayısıyla gerekli olmadıkça metronun kullanılmaması gerektiği duyuruldu.

Demiryolu, Denizcilik ve Ulaştırma Sendikası (RMT), TfL'nin maliyetler nedeniyle 600 kişiyi işten çıkarma planına karşı grev çağrısı yapmış, söz konusu iş bırakma eylemine yalnızca Londra metrosu çalışanları dahil edilmişti.

TfL'nin konuya ilişkin açıklamasında ise önceliğin güvenlik olduğuna dikkat çekilmişti.