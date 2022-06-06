Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 06:52Son Güncelleme: Kaynak: NDTV
Everest'e "sahte tırmanış" yapan yasaklı dağcı bu kez zirveye ulaştı
[Fotoğraf: AFP]
Everest Dağı'nın zirvesine çıktığını gösteren fotoğrafların sahte olduğunun anlaşılması üzerine bu dağa tırmanması yasaklanan Hindistanlı adam, 6 yıl sonra resmen zirveye ulaştı.
Narender Singh Yadav, Mayıs 2016'da 8 bin 849 metrelik dağın zirvesine ulaştığını iddia etti.
Ancak sonradan, Yadav'ın zirvede olduğunu gösteren fotoğrafların dijital olarak değiştirildiği ortaya çıktı.
Kendisiyle birlikte iki kişiye 6 yıllık tırmanma yasağı getirilen Yadav, bu sene Everest'e dönebildi.
"Hakkımda bir sürü iddia vardı. Bu yüzden kendimi kanıtlamak ve Everest'e tırmanmak zorunda kaldım." diyen Yadav'ın zirveye ulaşması bu kez Nepalli yetkililerce tescil edildi.
Normal şartlarda 1 rehberin eşlik ettiği zirve yolculuğunda, Yadav'a, daha önceki olay nedeniyle 2 kişi rehberlik yaptı.
Etiketler: Hindistan
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