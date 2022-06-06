ABD'nin California eyaletinde, 4 yaban arısı türü, Nesli Tükenmekte Olan Türler Yasası kapsamında korunabilmeleri için yeniden "balık" olarak sınıflandırıldı.

Söz konusu arılar, artık ithalat, ihracat, bulundurma, satın alma gibi konularda California'daki ilgili komisyonun koruması altında olacak.

Mahkeme, komisyona, arılar gibi omurgasız türleri, suda yaşayan hayvanlar olmasalar bile “nesli tükenmekte olan” olarak listeleme hakkı verdi.

Hakimler, "balık" teriminin, halk dilinde ve yaygın olarak suda yaşayan türlere atıfta bulunduğunun anlaşılmasına rağmen, tanımca "bu kadarla sınırlı olmadığına" hükmetti.