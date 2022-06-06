Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 07:30Son Güncelleme: Kaynak: Sciencealert
İsveç'te kemirgenler arasında yayılan yeni koronavirüs tespit edildi
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Araştırmacılar, İsveç'teki bir fare türünde Grimsö virüsü adını verdikleri bir koronavirüs saptadı.
İsveç'teki kırmızı-sırtlı farelerde (Myodes glareolus) yeni bir tür koronavirüs bulundu.
Uppsala Üniversitesi'nden Virolog Åke Lundkvist, "Grimsö virüsü" olarak adlandırılan virüsün halk sağlığına ne gibi potansiyel tehditler oluşturacağının henüz bilinmediğini belirtti.
Lundkvist, kemirgenler arasında koronavirüsün yayılımının izlenmesi gerektiğine dikkat çekti.
Söz konusu türdeki farelerin, hemorajik ateşe neden olan Puumala virüsünün taşıyıcısı oldukları da biliniyor. Bu fareler, olumsuz hava koşullarında insanların yaşadığı yerlere geldikleri için virüslerin bulaşma riskini artırıyor.
Etiketler: İsveç Koronavirüs
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