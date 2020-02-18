Türk ve Rus heyetlerinin Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumu ele almak için Moskova'da yaptığı görüşmeler sona erdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Moskova'daki görüşmelerde netice çıkmazsa önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı düzeyinde görüşmeler olabilir" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan da bir açıklama geldi. Lavrov, "Rusya ve Türkiye İdlib'deki tansiyonu düşürme konusundaki anlaşmalara bağlılıklarını vurguladı." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da "Taraflar Suriye konusunda varolan anlaşmalara uymayı bir kez daha taahhüt etmiştir." açıklamasını yaptı.