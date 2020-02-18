Etarip, Halep'in en büyük ilçelerindendi. Rejim güçleri üç tarafını çevirdi. Bölgede yaşayan 50 binden fazla kişi evlerini, büyüdükleri toprakları terk etmek zorunda kaldı.

Cephe hatlarında muhalif gruplarla rejim arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Rejim, yalnız yerleşim yerlerini değil, ibadethaneleri, sağlık merkezlerini, okulları bombalayarak sivillerin yaşam damarını kesiyor. Bölgenin en büyük ibadethanesi tarihi Etarib Camii vurulan yerlerden biri.

Esed rejiminin savaş suçu saldırılarından dolayı Etarib Camii kullanılamaz hale geldi. Saldırıda caminin minaresi zarar gördü, duvarlarında büyük delikler oluştu. Dini kitaplar enkaz altında kaldı.

Rejim güçlerinin bir süredir hedefinde olan Etarib ve çevresinden göç edenlerin sayısı hızla artıyor. Ocak 2019'dan beri evlerinden olanların sayısı 1 buçuk milyonu aştı.

Kamera: Bülent Serin