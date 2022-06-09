Ermenistan'ın başkenti Erivan'ı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Lavrov, Güney Kafkasya bölgesiyle ilgili 3 3 formatındaki bölgesel iş birliği platformunun önemli olduğunu dile getirdi.

"Bu, bölge ülkeleri ve komşuları arasında diyaloğun oluşturulması ve çok yönlü iş birliğinin geliştirilmesi için ek ve önemli bir kanaldır."

Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanması sürecine destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

"İki ülke arasında demir yolu güzergahı konusunda anlaşmaya varıldı. Kara yolu güzergahı konusundaki müzakere süreci sona ermek üzere. Bu süreç basit olacak ve kesinlikle Ermenistan topraklarının egemenliğinin tanınmasına dayanacak. Burada herhangi bir ikili anlam olmayacak.

Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecini memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun da bölgedeki durumun genel olarak iyileşmesine katkıda bulunması gerekiyor."

"Ukraynalıların kıyı şeridini mayınlardan temizlemesi gerekiyor"

Ukrayna'da limanların açılması ve tahıl ürünlerinin sevk edilmesi sorununu anımsattı.

"Rus güçleri, bir aydan fazladır her gün güvenlik koridorları açıyor. Yük taşıyan ve Karadeniz limanlarında bekleyen tüm gemiler, elbette, Ukraynalıların kontrollerindeki kıyı şeridini mayınlardan temizlemesi şartıyla, bu koridorları herhangi bir engel olmadan güvenli şekilde kullanabilir. Türk meslektaşlarımızın Kiev'i bu süreci uzatmaktan vazgeçmeye ikna etme yönündeki girişimlerini çok olumlu buluyorum."

Ukrayna yönetiminin Batı ülkelerinden gemisavar füze sistemlerini talep ettiğine dikkati çekti.

"Batılı ortakların, Kiev'in savaş ruh haline ayak uydurmanın iyi şeylere yol açmayacağını anlamaları gerekiyor."

"Türkiye'nin açıklamalarından memnunuz"

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise Karabağ meselesine değindi.

"Güney Kafkasya bölgesine barış ve istikrarı getirecek, herkesin haklarını dikkate alacak çözümlere ancak müzakereler yoluyla ulaşılabilir. Değişmez pozisyonumuz bu yöndedir."

Karabağ meselesine ilişkin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun çalışmasının etkinleştirilmesi gerektiğini belirten Mirzoyan, Rus barış güçlerinin bölgede "statükoyu" sağlayacağı umudunu paylaştı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırların belirlenmesi ile ilgili sürecin de başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Mirzoyan, söz konusu formatta bir sonraki görüşmelerin Moskova'da yapılacağını söyledi.

Mirzoyan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi süreci ile ilgili ise "Türk üst düzey yetkililerinin Ermenistan ile ilişkileri normalleştirme, diplomatik ilişkiler kurma ve sınırları açma yönündeki açıklamalarından memnunuz" dedi.