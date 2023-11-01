Az Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.11.2023 20:31

Lavrov: Rusya, İsrail-Filistin krizinde ateşkesin bir an önce sağlanması tutumunu teyit ediyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın, İsrail-Filistin krizinde ateşkesin bir an önce sağlanması, sivillerin korunması, uluslararası insancıl hukuk normlarına saygı duyulması, insani koridorların açılması, Gazze Şeridi'nden tahliye eylemlerinin organize edilmesi ve rehinelerin serbest bırakılması yönündeki tutumunu bir kez daha teyit etti.

Lavrov: Rusya, İsrail-Filistin krizinde ateşkesin bir an önce sağlanması tutumunu teyit ediyor
[Fotograf: AA]

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Lavrov, Rusya'da faaliyet gösteren Arap ülkeleri diplomatik misyon başkanları ve Arap Birliği temsilcileriyle bir araya geldi.

İsrail-Filistin krizinin ele alındığı görüşmede Bakan Lavrov, Rusya'nın, İsrail-Filistin krizinde ateşkesin bir an önce sağlanması, sivillerin korunması, uluslararası insancıl hukuk normlarına saygı duyulması, insani koridorların açılması, Gazze Şeridi'nden tahliye eylemlerinin organize edilmesi ve rehinelerin serbest bırakılması yönündeki tutumunu bir kez daha teyit etti.

"İki devletli çözüm"

Lavrov, akan kanın durdurulması ve durumun siyasi ve diplomatik bir düzeye taşınması amacıyla Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) nezdinde attığı adımlara ilişkin Arap büyükelçilerine bilgi verdi.

Rus tarafın, barış sürecinin yeniden başlatılması için gerekli koşulların yaratılması amacıyla uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirttiği görüşmede, bu sürecin 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan ve İsrail ile barış ve güvenlik içinde yaşayan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören "iki devletli çözüm" ilkesi dahil olmak üzere BM kararlarına ve Arap Barış Girişimi'ne dayanması gerektiğine vurgu yapıldı.

Arap diplomatik misyon temsilcileri de Rusya'nın çatışma bölgesinde gerginliğin azaltılmasına ve Gazze Şeridi'ndeki halka insani yardım sağlanmasına yönelik çabalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Görüşmede, BMGK'de bu konudaki çalışmaların siyasileştirilmesi ve bazı Batılı ülkelerin bu konudaki çatışmacı tutumunun kabul edilemez olduğu bir kez daha teyit edildi.

Büyükelçiler, İsrail-Filistin krizinde "iki devletli" çözümden başka alternatif olmadığı yönündeki tutumlarını ortaya koydu, Orta Doğu devletlerinin öncü rol oynayacağı kolektif bir ara buluculuk mekanizmasının kurulması gerektiğini vurguladı.

ETİKETLER
Rusya Filistin - İsrail Çatışması İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Çin, İsral'in Gazze'de mülteci kamplarına düzenlediği saldırıları kınadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:09
İsrail Savunma Bakanı, "Gazze'de ağır bir bedel ödediklerini" söyledi
21:56
TBMM'de onaylanan 12. Kalkınma Planı'na ilişkin karar Resmi Gazete'de
21:44
BBC, İsrail'in Gazze'de sivillerin göç etmesini istediği güney bölgesini vurduğunu doğruladı
21:39
Bakan Fidan'ın Filistin diplomasisi sürüyor
21:34
AK Parti Milletvekili Canbey: TRT, hakikati tüm çıplaklığıyla 41 dilde dünyaya duyuruyor
21:39
BM, Batı Şeria'da "ciddi şekilde" artan yerleşimci saldırılarına karşı uyardı
Türk Yıldızları, Manisa'da gösteri uçuşu yaptı
Türk Yıldızları, Manisa'da gösteri uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Kızını yaralılar arasında gören Gazzeli doktorun feryadı
Kızını yaralılar arasında gören Gazzeli doktorun feryadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ