İtalya Başbakanı Meloni'ye Rus komedyenler tarafından telefon şakası yapılmış

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Meloni'ye, "Vovan&Lexus" ismiyle tanınan Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov ve Aleksej Stolyarov tarafından 18 Eylül'de telefon şakası yapıldı.

Rus komedyenlerden birinin, telefonda Afrikalı bir lider gibi davrandığı ve Meloni'ye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilişkiler ve Ukrayna'daki savaş hakkında bazı ifadeler söyletmeye çalıştığı belirtildi.

İtalya Başbakanlığı da yazılı açıklamayla olayı doğruladı.

Açıklamada, "Başbakan'ın Diplomatik Danışman Ofisi, kendisini Afrika Birliği Komisyonu Başkanı olarak tanıtan bir sahtekarın, Başbakan (Meloni) ile konuşmasından üzüntü duymaktadır" ifadesi kullanıldı.

Başbakanlık açıklamasında, olayın, Meloni'nin 19-21 Eylül'deki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki oturumlara katılacağı ve Afrikalı liderlerle ilişkileri güçlendirmeye çalıştığı sırada 18 Eylül'de yaşandığı kaydedildi.

Rus komedyenlerin daha önce de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen'e de benzer şekilde telefon şakası yaptığı ifade edildi.