İran Cumhurbaşkanı Reisi: Siyonistlerin ve destekçilerinin işlediği suçlar listesine eklenen bir başka yüz karası

İran Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre, Reisi, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısında konuştu.

İsrail'in hastanelere saldırı, yasaklı bomba kullanımı ve Gazze halkına insani yardımları engellemek gibi suçları, uluslararası toplumun gözü önünde işlediğine dikkati çeken Reisi, bu durumu "uluslararası kuruluşların güvenliği sağlamadaki başarısızlığının açık bir göstergesi" olarak nitelendirdi.

Gazze’deki Cibaliya Mülteci Kampı'na İsrail'in düzenlediği saldırıya değinen Reisi, "Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nın ABD'nin doğrudan katılımıyla vahşice bombalanması, Siyonistlerin ve destekçilerinin işlediği suçlar listesine eklenen bir başka yüz karasıdır" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, "Bu suçlar, birçok uluslararası anlaşmanın ve Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşmasının geçerliliğini ve etkinliğini kaybettiğini, uluslararası toplumun kamuoyunun talebi üzerine bu mekanizmaları revize etmesi gerektiğini gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.

İsrail bugün de kampı savaş uçaklarıyla vurmuş ve saldırıda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.