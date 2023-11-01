Çin, İsral'in Gazze'de mülteci kamplarına düzenlediği saldırıları kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, taraflara çatışmaya son verme, sivilleri koruma ve insani yardım koridorlarını açma çağrısında bulundu.

Sözcü Vang, sivillere yönelik saldırılara ilişkin, "Gazze'de mülteci kamplarına yapılan saldırılar nedeniyle derin şok içindeyiz ve bunları kınıyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 27 Ekim'de aldığı, taraflara "ivedi, sürekli ve sürdürülebilir insani ateşkes" çağrısı yapan kararını hatırlatan Vang, "Tüm taraflara ve özellikle İsrail'e, BM kararını uygulama, çatışmaya derhal son verme, sivillerin korunmasını sağlama, insani yardım koridorlarını en kısa sürede açma ve daha kötü bir insani felaketi önleme çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vang, Çin'in, kasım ayında devralacağı BM Güvenlik Konseyi başkanlığında, çatışmanın durdurulması, sivillerin can güvenliğinin sağlanması ve Filistin sorununa kapsamlı, adil ve kalıcı çözüm bulunması için olumlu ve yapıcı rol oynayacağını belirtti.