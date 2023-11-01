TRT İsrail'in bombaladığı Cibaliye Kampı’nda

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 26. gününde devam ediyor.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na son 24 saatte düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı duyuruldu.
Saldırı esnasında olay yerinde bulunan TRT Arapça ekibi, işgalci gücün sebep olduğu büyük yıkımı ve katliamı görüntüledi.
İsrail Cibaliye Mülteci Kampı’nı yine bombaladı , onlarca kişi hayatını kaybetti. Saldırıdan sonra bölgeye ilk ulaşan TRT ekipleri oldu. https://t.co/IUWt6nRnko— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 1, 2023