Çok Bulutlu 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 01.11.2023 15:16

TRT İsrail'in bombaladığı Cibaliye Kampı’nda

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 26. gününde devam ediyor. İsrail güçleri, Cibaliye Mülteci Kampını dünkü saldırının ardından bugün ikinci kez hedef aldı. Saldırı esnasında olay yerinde bulunan TRT Arapça ekibi, işgalci gücün sebep olduğu büyük yıkımı ve katliamı görüntüledi.

TRT İsrail'in bombaladığı Cibaliye Kampı’nda

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 26. gününde devam ediyor. 

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na son 24 saatte düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı duyuruldu.

Saldırı esnasında olay yerinde bulunan TRT Arapça ekibi, işgalci gücün sebep olduğu büyük yıkımı ve katliamı görüntüledi.


ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail Son Dakika
Sıradaki Haber
İsrail'in iletişimi kestiği Gazzeliler dünyaya seslerini duyurmaya çalışıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:59
Bayraktar TB3, 4 saat süren 2. uçuş testini başarıyla tamamladı
15:51
Dev yolcu gemisi rotasını İsrail yerine Marmaris'e çevirdi
15:36
Bursa'da tankerden 25 ton hidrojen gazı sızdı
15:41
Emine Erdoğan: 4,9 milyon ton sera gazı salımını önledik
15:31
Bayburt'ta taraflar, SMA'lı çocuğa bağış şartıyla uzlaştı
15:24
Antalya Kültür Yolu Festivali'nde kültür sanat şöleni yaşanacak
Van Gölü'nde Cumhuriyet'in 100. yılına özel dalış gerçekleştirdiler
Van Gölü'nde Cumhuriyet'in 100. yılına özel dalış gerçekleştirdiler
FOTO FOKUS
Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Meşal: İsrail, Gazze'de sivilleri kasten hedef alıyor
Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Meşal: İsrail, Gazze'de sivilleri kasten hedef alıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ