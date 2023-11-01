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Dünya
AA 01.11.2023 14:55

İsrail güçleri Batı Şeria'da en az 70 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 70 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da en az 70 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Esirler Cemiyeti Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 70 Filistinlinin gözaltına alındığını açıkladı.

7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısı 1830'a yükseldi.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çeşitli iddialarla Filistinlilere karşı gözaltı dalgasını sürdürüyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, "İsrail'in Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlatmıştı.

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