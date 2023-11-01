İsrail güçleri Batı Şeria'da en az 70 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 70 Filistinlinin gözaltına alındığını açıkladı.

7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısı 1830'a yükseldi.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çeşitli iddialarla Filistinlilere karşı gözaltı dalgasını sürdürüyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, "İsrail'in Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlatmıştı.