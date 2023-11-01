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Dünya
AA 01.11.2023 14:57

Gazze’deki çatışmalarda son 24 saatte 13 İsrail askeri öldü

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde son 24 saatte yaşanan çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 13’e yükseldi.

Gazze’deki çatışmalarda son 24 saatte 13 İsrail askeri öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail basınında yer alan haberlerde, kimliği açıklanmayan bir İsrail askerinin daha Gazze’deki çatışmalarda öldürüldüğü kaydedildi.

Haberde, son 24 saatte Gazze’deki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısının 13’e yükseldiği ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, Gazze’deki çatışmalarda 2 askerinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Bu sabah yapılan açıklamada ise 9 İsrail askerin daha Gazze’deki çatışmalarda öldürüldüğünü duyurmuştu.

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