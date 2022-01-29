Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 799 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 625 bin 884'e yükseldi.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 437 kişi yaşamını yitirdi, 45 bin 115 yeni vaka tespit edildi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 268 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 133 bin 560'a çıktı.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 305 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 120 bin 657'ye yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 83 kişi yaşamını yitirdi ve 20 bin 119 yeni vaka görüldü.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 26 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 620'ye çıktı.

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 36 kişi öldü, 5 bin 462 yeni vaka görüldü.