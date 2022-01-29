Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de bir evde yangın çıktı: 2'si çocuk 4 ölü
[Temsili Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD'nin Arkansas eyaletinde bir evde çıkan yangında ikisi çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
Arkansas Polisi yaptığı açıklamada, Hot Springs bölgesinin kuzey doğusunda bir evde yerel saatle 10.00'da yangın çıktığı ihbarı aldıklarını açıkladı.
İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşarak yangını söndürdüğü ancak evdeki 2'si çocuk 4 kişinin ölü bulunduğu kaydedildi.
Yangının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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