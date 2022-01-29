2021 yılında köpek balığı saldırısına uğrayan 73 kişiden 11'i yaşamını yitirdi. Bu saldırılar her yıl Uluslararası Köpek Balığı Saldırı Merkezi tarafından kaydediliyor.



Florida merkezli kuruluşa göre köpekbalığı saldırısı sebebiyle en çok can kaybının yaşandığı ülke Avustralya. Bir senede 3 kişi hayatını kaybetti.



Saldırıların yaşandığı diğer ülkeler Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Güney Afrika oldu.

Salgın dönemi 10 yılın en düşük seviyesindeydi



2020 yılında salgına yönelik önlemler nedeniyle 10 yılın en düşük köpekbalığı saldırısı kaydedilmişti.



Bir yılda 52 kişi köpekbalığı saldırısı kurbanı olmuştu.