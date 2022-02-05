Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 493 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı 630 bin 494'e, 184 bin 311 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 26 milyon 275 bin 831'e çıktı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 688 kişi yaşamını yitirdi, 37 bin 63 yeni vaka tespit edildi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 239 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 135 bin 282'ye çıktı.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 287 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 122 bin 439'a, 40 bin 94 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 555 bin 379'a yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 43 kişinin yaşamını yitirmesiyle COVID-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 867'ye çıktı.

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 6 bin 606'ya, vaka sayısı 10 bin 363 artışla 710 bin 874'e yükseldi.

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 39 kişi öldü, 3 bin 646 yeni vaka görüldü.