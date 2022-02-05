Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 09:26Son Güncelleme: Kaynak: Russian Today
Bloomberg yanlışlıkla Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğini duyurdu
Bloomberg haber sitesi, canlı hesabından 'Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor' başlıklı bir başlık yayınladı. Haber yayınlandıktan sonra yaklaşık yarım saat manşette kaldı. Bloomberg, daha sonra haberin yanlışlıkla yayınlandığını söyleyerek özür diledi.
New York Post'ta yer alan habere göre, Bloomberg sitesindeki canlı haber kısmında 'Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor' başlıklı bir başlık yayınladı.
Yarım saat sitede kalan başlığa tıklayan kullanıcılar hata sayfasına yönlendirildi.
Haber ajansı, birçok senaryo için manşet hazırladıklarını ve 'Rusya Ukrayna'yı İşgal Ediyor' başlığının yanlışlıkla yayınladıklarını söyleyerek hatayı kabul etti.
Siteden yapılan açıklamada, "Hatadan derin üzüntü duyuyoruz. Başlık kaldırıldı ve nedenini araştırıyoruz" denildi.
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