Fas'ta, 32 metre derinlikteki kuyuya düşen ve yaklaşık 80 saattir kurtarılmayı bekleyen 5 yaşındaki Rayyan'ı kurtarma çalışmalarında umutlar arttı.

Ülkenin kuzeyindeki Şafşavan kentinde, sivil savunma ekipleri, çocuğu kurtarmak için adeta zamanla yarışıyor. 5 yaşındaki Rayyan'ı çıkarmak için bir kişiyi kuyuya indirme çabaları başarısızlıkla sonuçlandı.

Yatay sondaja geçildi

Ekiplerin Rayyan'ı kurtarmak için beton borular kullanarak yatay sondaj operasyonuna başladığı açıklandı. Açıklamada, yatay kazı işleminin Rayyan'ın bulunduğu yere ulaşmak için 8 metrelik bir mesafeyi içerdiği aktarıldı. Kazı işleminin uzmanlar tarafından yapıldığı kaydedildi.

Bölgede çocuğun kurtarılması durumunda hemen hastaneye nakli için bir ambulans helikopteri de hazır bulunduruluyor.

Kuyuya indirilen kameranın çektiği görüntülerde çocuğun hayatta olduğu görülüyor.

Hayatta kalabilmesi için çocuğa oksijen ve su veriliyor.