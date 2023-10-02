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Dünya
AA 02.10.2023 09:04

Latin Amerika ülkeleri Ankara'daki terör saldırısını kınadı

Latin Amerika ülkeleri, Ankara'daki terör saldırısını kınayarak Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını bildirdi.

Latin Amerika ülkeleri Ankara'daki terör saldırısını kınadı

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı X sosyal medya hesabından "Kolombiya, başkent Ankara'daki İçişleri Bakanlığı yakınında gerçekleştirilen terör saldırısını güçlü şekilde kınıyor." paylaşımında bulunuldu.

Ekvador

Ekvador Dışişleri Bakanlığından yapılan paylaşımında, Türkiye ile dayanışma ifade edilerek, terör saldırısı kınandı ve yaralılara acil şifalar dilendi.

Peru

Peru hükümeti internet sitesinden yapılan açıklamada, Ankara'daki terör saldırısının şiddetle kınandığı, Türk halkı ve hükümetiyle "derin" dayanışmanın sunulduğu belirtildi.

El Salvador

El Salvador Dışişleri Bakanlığından yapılan paylaşımda, Ankara'daki terör saldırısı "en güçlü şekilde" kınanarak, Türk halkı ve hükümetiyle dayanışması ifade edildi.

Paraguay

Paraguay hükümeti internet sitesinden yapılan duyuruda, "Paraguay Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'da dün sabah teröristler tarafından düzenlenen intihar saldırısını şiddetle kınıyor." denildi.

Brezilya

Brezilya Dışişleri Bakanlığı sitesinden yapılan açıklamada, başkent Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen ve en az 2 polisin yaralandığı terör saldırısı haberinin "üzüntüyle" karşılandığı bildirildi.

Açıklamada, "Brezilya, Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu vurguluyor. Sebebi ne olursa olsun her türlü terör eylemini kesin şekilde reddettiğinin bir kez daha altını çiziyor." ifadesine yer verildi.

Guatemala

Guatemala Dışişleri Bakanlığı X hesabından yapılan paylaşımda, Ankara'daki terörist saldırı kınanarak, "Türk halkı ve hükümetiyle tam dayanışmamızı ifade ediyoruz ve yaralanan insanlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Meksika

Meksika Dışişleri Bakanlığı sitesinden "Meksika, Ankara'daki terör saldırısını kınıyor, Türk toplumu ve hükümetiyle dayanışmasını ifade ediyor ve saldırıdan etkilenenlere acil şifalar diliyor." paylaşımı yapıldı.

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