Apple yeni telefonundaki sorunu kabul etti: Güncelleme yayınlanacak

Apple, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max kullanıcılarının cihazların beklenenden daha fazla ısınmasıyla ilgili şikayetlerini kabul etti.

Yapılan açıklamada şirket, aşırı ısınma sorununu çözmek için yakında bir yazılım güncellemesinin geleceğini söyledi.

Sorunların, iOS 17'deki hatalardan ve Instagram ve Uber dahil bazı üçüncü taraf uygulamalarda yapılan ve A17 Pro çipine aşırı yük getiren son güncellemelerden kaynaklandığı görülüyor.

Apple, düzeltmeleri sunmak için doğrudan Instagram gibi uygulama geliştiricilerle çalıştığını söyledi.

Apple analisti Ming-Chi Kuo ise Apple'ın daha hafif bir iPhone 15 Pro arayışında soğutma konusunda taviz verdiğini savunuyor.

Ayrıca bazı raporlar, iPhone 15 Pro'nun yeni titanyum çerçeve tasarımının aşırı ısınmaya katkıda bulunabileceğini öne sürüyordu .

Ancak Apple, yeni malzemelerin önceki paslanmaz çelik iPhone'lara göre daha iyi ısı dağılımı sağladığını iddia ediyor.

Apple, aşırı ısınmanın bir güvenlik sorunu olmadığını ve uzun vadeli performansı etkilemeyeceğini vurguluyor.

Şirket, yeni iPhone'ların fotoğrafları ve diğer içerikleri arka planda indekslemesi nedeniyle başlangıçta daha sıcak çalışmasının normal olduğunu söyledi.