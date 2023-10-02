Çok Bulutlu 15.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 02.10.2023 06:14

Meksika'da kilisenin çatısı çöktü: 7 kişi öldü, 30 kişi enkaz altında

Meksika'da bir kilisenin çatısının çökmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 30 kişinin de enkazda mahsur kaldığı açıklandı.

Meksika'da kilisenin çatısı çöktü: 7 kişi öldü, 30 kişi enkaz altında

Yerel basında yer alan haberlere göre, Ciudad Madero'daki Santa Cruz kilisesinin çatısının çökmesinin ardından 10 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Kıyı eyaleti Tamaulipas polisi, çökme sırasında yaklaşık 100 kişinin kilise binasında olduğunu söyledi.

Yerel medya bunun bir vaftiz olduğunu yazdı.

Mahsur kalanlar arasında çok sayıda çocuğun da olduğu tahmin edilirken, kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sosyal medyadaki görüntülerde kilise binasının harabe halinde olduğu, insanların enkazın etrafında toplandığı, çaresizce içeride mahsur kalanları aradığı görüldü.

İnsanların enkazı kaldırmaya çalışmak için kürek ve kazmalarla geldikleri söylendi.

Hayatta kalanları arayanlara yardım etmek için sosyal medyada tıbbi ve kurtarma malzemesi çağrıları yapıldı.

ETİKETLER
Meksika
Sıradaki Haber
İspanya’da gece kulübünde yangın: 13 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:30
Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın: Alevlerle mücadele sürüyor
07:10
NASA'nın 1,2 milyar dolarlık Psyche misyonu bir hafta ertelendi
06:54
Kocaeli'de sağanak: Yollar göle döndü, 3 araç arıza yaptı
06:57
Perseverance, Mars topraklarındaki toz şeytanını görüntüledi
06:45
Apple yeni telefonundaki sorunu kabul etti: Güncelleme yayınlanacak
06:35
Kontrolden çıktı, viyadüğün beton ayağına çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
İskenderun Körfezi'nde şimşek fırtınası geceyi aydınlattı
İskenderun Körfezi'nde şimşek fırtınası geceyi aydınlattı
FOTO FOKUS
Bayraktar TRT'ye teşekkür etti: Türkiye'nin ikinci yüzyılına layık bir gayret verildi
Bayraktar TRT'ye teşekkür etti: Türkiye'nin ikinci yüzyılına layık bir gayret verildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ