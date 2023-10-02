Meksika'da kilisenin çatısı çöktü: 7 kişi öldü, 30 kişi enkaz altında

Yerel basında yer alan haberlere göre, Ciudad Madero'daki Santa Cruz kilisesinin çatısının çökmesinin ardından 10 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Kıyı eyaleti Tamaulipas polisi, çökme sırasında yaklaşık 100 kişinin kilise binasında olduğunu söyledi.

Yerel medya bunun bir vaftiz olduğunu yazdı.

Mahsur kalanlar arasında çok sayıda çocuğun da olduğu tahmin edilirken, kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sosyal medyadaki görüntülerde kilise binasının harabe halinde olduğu, insanların enkazın etrafında toplandığı, çaresizce içeride mahsur kalanları aradığı görüldü.

İnsanların enkazı kaldırmaya çalışmak için kürek ve kazmalarla geldikleri söylendi.

Hayatta kalanları arayanlara yardım etmek için sosyal medyada tıbbi ve kurtarma malzemesi çağrıları yapıldı.