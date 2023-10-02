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Dünya
AA 02.10.2023 06:00

İsviçre Katolik Kilisesi'nde cinsel istismarın belgelenmesinin ardından görevden ayrılmalar sürüyor

İsviçre'deki Katolik Kilisesi'nde 20. yüzyılın ortasından bugüne kadar 1002 cinsel istismar olayının belirlenmesinin ardından, iddialarda adı geçen Lozan, Cenevre ve Fribourg piskoposluklarının genel vekili Bernard Sonney görevinden ayrılma kararı alan bir diğer isim oldu.

İsviçre Katolik Kilisesi'nde cinsel istismarın belgelenmesinin ardından görevden ayrılmalar sürüyor

Piskoposluktan verilen bilgiye göre, Sonney soruşturması bitene kadar görevinden çekilme kararı aldı.

Kendisi hakkında bir mağdurun iddiası sonrası hazırlanan raporun ardından ayrılma kararı alan Sonney, "soruşturmalara müdahale etmemek için" görevini geçici olarak bıraktı.

Piskoposluk, iddialarda adı geçen Neuchatel kantonundaki bir rahibin de görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İddialarda adı geçen Saint-Maurice bölgesel manastırının başrahibi Jean Cesar Scarcella, eylülde görevinden ayrılmıştı.

Zürih Üniversitesinden araştırmacılar cinsel istismar dokümanlarını inceledi

Katolik Kilisesine bağlı İsviçre Piskoposlar Konferansının görevlendirdiği Zürih Üniversitesinden araştırmacılar, kilisenin topladığı 1950'lerden bugüne kadar yayımlanmış gizli dokümanları incelemişti.

Araştırmacılar, yaklaşık 1 yıl süren çalışmalarının ardından İsviçre Katolik Kilisesi'nde 20. yüzyılın ortasından bu yana 1002 cinsel istismar vakasının yaşandığını tespit etmişti.

Araştırmada, cinsel istismarların neredeyse hepsinin yetişkin erkekler tarafından yapıldığı belirtilirken, bu vakaların dörtte üçünün reşit olmayan kişileri içerdiği ve cinsel istismar vakalarının yüzde 30'unun okullar ve evlerde meydana geldiği saptanmıştı.

Çalışmayı yürüten Prof. Monika Dommann ve Prof. Marietta Meier yaptıkları açıklamada, "saptanan vakaların buzdağının görünen yüzü olduğunu" vurgulamıştı.

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