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Dünya
AP, İHA 02.10.2023 06:08

İspanya’da gece kulübünde yangın: 13 ölü

İspanya’nın Murcia şehrinde bir gece kulübünde çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti.

İspanya’da gece kulübünde yangın: 13 ölü

İspanya’nın güneydoğusunda bulunan Murcia şehrinde bir gece kulübünde yangın çıktı.

Yerel saatle 06.00 sıralarında başlayan yangında 13 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişinin dumandan etkilendiği belirtildi.

Yangın ihbarının ardından olay yerine gelen ekipler, yerel saatle 08.00 sıralarında binaya girmeyi başararak önce 4 kişinin, yaklaşık 40 dakika sonra ise 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Daha sonra ölü sayısı 13'e yükseldi.

Murcia Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenirken, yangın söndürme ve soğutma işleminin yoğun bir şekilde devam ettiği ve yaşanan olaydan derin bir üzüntü duyulduğu ifade edildi.

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